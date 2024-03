Santos x Inter de Limeira: veja onde assistir à partida pelo Campeonato Paulista

O Santos entra em campo pela última vez na primeira fase do Campeonato Paulista neste sábado, quando enfrenta a Inter de Limeira. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

A partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, e na HBO Max, via serviço de streaming. O torcedor ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Já classificado, o Peixe mira o topo da classificação geral do Paulista. A equipe lidera o Grupo A, com 22 pontos, mas é o segundo colocado na tabela, atrás do Palmeiras, que tem 25.

O técnico Fábio Carille não deve contar com o lateral direito Aderlan e com o volante Diego Pituca. Pendurados, eles podem ficar de fora das quartas de final, contra a Portuguesa, se tomarem o cartão amarelo, e por esse motivo ambos serão poupados.

Já a Inter de Limeira, também classificada, tem poucas pretensões no Estadual. A equipe não consegue mais passar o Red Bull Bragantino, líder do Grupo C, mas já tem o segundo lugar da chave garantido.