Santos anuncia a contratação da meio-campista Hannah Lee

O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação de Hannah Lee. Natural de South Dakota, nos Estados Unidos, a meio-campista assinou um contrato válido até o próximo dia 31 de dezembro.

"O Santos é um clube famoso mundialmente. É uma honra saber que grandes jogadores como Neymar e Pelé começaram suas carreiras aqui e me sinto muito abençoada com essa oportunidade de vir ao Brasil e representar um clube tão admirável como o Santos. Que maneira de começar uma carreira profissional", destacou.

A jogadora de 23 anos se destacou no futebol universitário estadunidense, onde atuou pelo Utah Valley Wolverines. Desde o ano passado, defende a seleção de Nicarágua, país natal de sua mãe. Vestindo a camisa 10, ela enfrentou a Seleção Brasileira da Marta, em amistoso disputado em Araraquara, em dezembro de 2023.

Mesmo há pouco tempo treinando com o elenco das Sereias, Hannah Lee projetou a equipe forte como conjunto para superar os desafios da temporada. Ela também destacou a disputa da Libertadores, que terá a participação do Santos em outubro, no Uruguai.

"Estou aqui há pouco tempo, mas tenho visto que nosso time tem paixão e determinação para defender a camisa do Santos. Definitivamente, espero que esse ano, com a Copa Libertadores no calendário, venha com desafios, mas sei que nosso time é capaz de passar por tudo que enfrentarmos juntas", concluiu.