Ronaldinho ou Neymar? Xavi ou Iniesta? Piqué escolhe seus favoritos

Campeão mundial pela Espanha e ídolo do Barcelona, Gerard Piqué revelou algumas de suas preferências no futebol. O ex-zagueiro disse preferir Iniesta a Xavi e ficou em cima do muro na comparação entre Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

Piqué concedeu entrevista exclusiva ao videocast Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista André Hernan. O bate-papo vai ao ar hoje às 10h no canal do UOL Esporte no Youtube.

Veja o que Piqué falou:

Hernan: 'Eu sempre faço com meus convidados uma dinâmica, escolher um ou outro. Pode ser?'

Piqué: 'Perfeito, rápido'.

Hernan: 'Guardiola ou Del Bosque?'

Piqué: 'Guardiola'.

Hernan: 'Xavi ou Iniesta?'

Piqué: 'Iniesta'.

Hernan: 'Ronaldinho Gaúcho ou Neymar?'

Piqué: 'Difícil, empate'.

Hernan: 'Empate? Você fica em cima do muro'.

Hernan: 'Ganhar uma Copa do Mundo ou ganhar uma Champions League?'

Piqué: 'Copa do Mundo'.

Hernan: 'Copa do Mundo é diferente? Imagino que a sensação seja muito boa, não é?'.

Piqué: 'Sim, a sensação é muito boa nas duas. A Champions também é muito difícil de ganhar, ainda mais com o Barça, que era o time de toda a minha vida. Mas a Espanha só ganhou uma vez a Copa do Mundo e eu tive a sorte de estar lá e muito feliz'.

Na entrevista, Piqué falou sobre a recuperação de Neymar e analisou jovens craques brasileiros como Vini Jr, Vitor Roque e Endrick. O ex-zagueiro ainda comentou a realização da Kings League, liga de futebol de 7 organizada por ele e que reúne grandes estrelas do futebol, no Brasil.