Rolê aleatório: final no Egito tem Ronaldo, Daronco, Totti e Mourinho

A final da Copa do Egito, disputada entre Al Ahly e Zamalek, hoje (8), contou as presenças ilustres de Ronaldo, José Mourinho e Totti. O confronto entre as duas equipes é considerado um dos maiores clássicos do mundo.

O que aconteceu

Ronaldo, Mourinho e Totti entraram no gramado antes do jogo. O técnico português levou o troféu para o campo, enquanto o atacante brasileiro vestia a camisa do Al Ahly e o italiano a do Zamalek. O trio cumprimentou os jogadores dos dois times e posou para a foto oficial.

A partida foi apitada por Anderson Daronco. Nesta semana, a CBF recebeu um convite da Associação Egípcia de Futebol e indicou o árbitro gaúcho para comandar a final.

Ronaldo e Daronco não foram os únicos brasileiros na partida. O árbitro foi auxiliado pelas assistentes Neuza Inês Back e Fabrini Bevilacqua, além do quarto árbitro Rodrigo Pereira. O VAR também foi brasileiro, ficando sob o comando de Charly Wendy e Thayslane Costa.

O jogo ainda teve outro fator aleatório: não foi disputado no Egito. Assim como as Supercopas de Espanha e Itália, a final da Copa do Egito foi disputada na Arábia Saudita. O palco foi o Al-Awwal Stadium, casa do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo.

Com a bola rolando, melhor para o Al Ahly. A equipe venceu o jogo por 2 a 0, com gols Ashour e Afsha já na reta final do confronto.