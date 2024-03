Recuperado de lesão, Rafinha deve voltar ao time do São Paulo no mata-mata do Paulista

Rafinha está recuperado da lesão no tendão semitendíneo da perna direita. O lateral voltou a treinar com o elenco do São Paulo na última quinta-feira e deve retornar ao time no mata-mata do Campeonato Paulista, isso, é claro, se a classificação às quartas de final for confirmada no fim de semana. Desta forma, o técnico Thiago Carpini terá de lidar com o excesso de opções no setor, que também conta com Igor Vinícius e Moreira.

Rafinha não entra em campo desde a Supercopa Rei, contra o Palmeiras, no Mineirão. Na ocasião, o lateral direito atuou no sacrifício durante todo o primeiro tempo e parte da etapa complementar, antes de ser substituído pelo jovem Moreira.

Nos últimos jogos o técnico Thiago Carpini tem optado por Igor Vinícius como titular na lateral direita. O camisa 2 se recuperou recentemente de um edema na região posterior da coxa direita e vem dando conta do recado enquanto Rafinha foca em sua recuperação.

No último domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis, Moreira, outra opção para a lateral direita do São Paulo, voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, mas não foi acionado por Thiago Carpini.

Ou seja, caso o São Paulo confirme sua ida para as quartas de final do Campeonato Paulista, o treinador da equipe terá três opções para a lateral direita. Resta saber se Carpini irá relacionar os três atletas ou preferirá contar com jogador de outras posições no lugar de um deles.

Vale lembrar que Moreira também está acostumado a atuar como lateral esquerdo e volante. Como Welington não possui um concorrente para a lateral esquerda, embora o jovem Patryck receba algumas raras chances, o luso-brasileiro pode seguir sendo relacionado mesmo com Rafinha e Igor Vinícius à disposição para a lateral direita.

Para garantir a vaga no mata-mata do Campeonato Paulista sem depender de outros resultados, o São Paulo, líder do Grupo D, com 19 pontos, precisa de uma vitória simples sobre o Ituano. O Novorizontino, segundo colocado da chave, também soma 19 pontos. Já o São Bernardo, terceiro colocado, tem 18.