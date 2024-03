Raniele não treina com elenco do Corinthians pelo terceiro dia seguido e deve ser desfalque contra Água Santa

O volante Raniele não treinou com o grupo do Corinthians no gramado do CT Dr. Joaquim Grava pelo terceiro dia seguido e deve desfalcar a equipe para o duelo contra o Água Santa, no próximo domingo. O jogador ainda trata de um trauma no tornozelo direito diagnosticado após a vitória por 3 a 2 diante do Água Santa.

Raniele vem realizando exercícios na parte interna, para evitar contato. A comissão técnica deve preservar o atleta para o jogo de domingo, já que o Corinthians não tem mais chances de classificação para as quartas de final do Estadual. A prioridade do Timão neste momento é o duelo de quinta-feira, contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Dois desfalques certos para o jogo contra o Água Santa são o lateral esquerdo Diego Palacios, em recuperação de artroscopia no joelho, e o meia Igor Coronado, que lesionou a coxa direita. O zagueiro Gustavo Henrique e o técnico António Oliveira, suspensos, também são ausências.

Não está descartada a possibilidade do treinador português levar a campo um time com alterações, justamente para descansar atletas com alta minutagem. O jogo contra o Água Santa será no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.