Quem é favorito no Fla-Flu? RMP, Casão e Alicia divergem e esquentam debate

Quem é favorito no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, amanhã (9), às 21h, entre Flamengo e Fluminense? No Fim de Papo, os colunistas Renato Mauricio Prado, Walter Casagrande e Alicia Klein discordaram sobre a questão. RMP vê o confronto equilibrado, enquanto Casão e Alicia dão favoritismo ao Fla.

RMP: 'Flamengo vive momento melhor, mas o Fluminense está pronto'

Estou com uma sensação de jogo duro, amarrado, de poucos gols. Acho que o Flamengo está num momento melhor que o Fluminense, mas o Fluminense é um time mais pronto que o Flamengo. Já está há mais de dois anos com o Diniz, sabe como ele joga, sai um, entra o outro e mantém o padrão. O Flamengo, não, o Flamengo começou a se acertar com o Tite esse ano. Vai ser um jogo muito interessante.

Casão: 'Flamengo pode ganhar os dois jogos. De La Cruz mudou o time'

Discordo um pouco do Renato no resultado. Eu acho que o Flamengo pode ganhar os dois jogos. Tem novidades no time, o De La Cruz é uma novidade, chegou esse ano, vai jogar um jogo importantíssimo contra o rival pela primeira vez e é um elemento novo dentro de um time que já tinha um funcionamento técnico bem legal. É um cara que dá movimentação, dinâmica, dá ritmo ao jogo, o De La Cruz fez com que o Flamengo melhorasse numa das coisas que era uma falha no ano passado, que era um pouco de lentidão no meio-campo, demora para dar dinâmica ao jogo. O De La Cruz, não, a bola cai no pé dele e ele dá dinâmica ao jogo. É um cara que faz a diferença no sentido da mudança da dinâmica e do ritmo do Flamengo, eu acho o Flamengo mais forte esse ano, mais difícil de ser marcado e mais intenso.

Alicia: 'Tecnicamente o time do Flamengo é superior'

Eu acho o time do Flamengo muito melhor que o time do Fluminense. Não costuma dar opiniões mais fortes nos clássicos, mas tecnicamente o time do Flamengo é superior. Eu ficaria surpresa se ele caísse para esse time do Fluminense nesse momento da temporada.

