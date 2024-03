Presidente do Santos esperou caos para se candidatar: 'parou no tempo'

O presidente Marcelo Teixeira revelou o motivo da sua candidatura no Santos e desabafou sobre a queda do clube para a série B.

O que aconteceu

Teixeira disse que se o Santos tivesse se mantido na Série A, ele não teria concorrido à presidência. A queda para a B ligou o alerta vermelho e o 'caos' que estava ocorrendo no clube foi exposto.

O presidente viu a necessidade de uma reestruturação no clube. Ele prioriza o futebol após anos de oscilação e trocas frequentes no comando.

Desde que assumiu, ele trouxe 15 reforços. São eles Gabriel Brazão, Aderlan, Hayner, Jorge, Gil, João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano, Cazares, Otero, Willian Bigode, Pedrinho, Marcelinho, Guilherme e, agora, Rodrigo Ferreira.

Quando o Santos perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0, pensei: 'é meu momento, tenho que voltar'. Se permanecesse na série A, eu talvez tivesse dúvidas. Eu acompanharia de perto, mas sem assumir a responsabilidade. Não iria me candidatar apostando que, por permanecer na A, uma outra gestão pudesse fazer o trabalho de continuidade. Foi o caos [que me chamou a atenção]. Estava programada essa queda. Uma série de questões, negligências, incompetência. Por problemas que não são recentes, vem de gestões a gestões.

Marcelo Teixeira

O Peixe está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o que não ocorria há três anos, e é vice líder da competição. O Alvinegro tem 22 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 25.