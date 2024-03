Portimonense x Porto: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Português

Nesta sexta-feira, o Portimonense recebe o Porto, pela 25ª rodada do Campeonato Português. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Star+.

Pontuação

Portimonense: 23 pontos em 24 jogos, começou a rodada na 14ª posição



Porto: 52 pontos em 24 jogos, começou a rodada na terceira posição

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Portimonense: três derrotas e dois empates



Porto: quatro vitórias e um empate

Prováveis escalações

Portimonense: Kosuke Nakamura; Igor Formiga, Alemão, Guga e Filipe Relvas; Dener, Lucas Ventura e Sylvester Jasper; Carlinhos, Hélio Varela e Hildeberto Pereira



Técnico: Paulo Sérgio

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio e Wendell; Nico González, Alan Varela e Pepê; Francisco Conceição, Evanilson e Wenderson Galeno



Técnico: Sérgio Conceição.

Arbitragem

Artur Soares Dias será o árbitro do confronto, com Paulo Soares e Pedro Ribeiro como assistentes e André Narciso no VAR.