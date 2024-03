São Paulo: Ponta na mira do Bayern disputa espaço com ex-xodó de Dorival

O ponta Henrique, na mira do Bayern de Munique, começa a chamar atenção de Thiago Carpini no São Paulo, mas o técnico já deu mostras de que ele vai disputar espaço com William Gomes, antigo xodó do ex-técnico Dorival Jr.

O que aconteceu

Henrique foi relacionado justamente na vaga de William Gomes por opção técnica. Os dois pontas são da geração dos nascidos em 2006 e companheiros desde o sub-15.

William vinha sendo relacionado de forma consecutiva desde o jogo após o título da Supercopa. Já eram sete partidas sentando no banco, mas poucas oportunidades: somente quatro minutos contra o Água Santa.

William ganhou a concorrência de Henrique após as férias do elenco que disputou a Copinha. Henrique retornou no último dia 20, foi chamado para o profissional e inscrito no Paulistão; após dois jogos sem ser relacionado, ganhou a primeira chance no Choque-Rei.

Dorival tinha pedido para William fazer a pré-temporada com o time profissional. Ele até entrou na lista da Copinha, mas só foi utilizado no mata-mata.

Regulamento ajudou William em 2023

William subiu antes e estreou no ano passado com Dorival. O jovem entrou em três partidas, atuou quase 80 minutos e empolgou o torcedor.

Henrique também subiu para treinar, mas não estreou por não estar inscrito. Com a data-limite já ultrapassada, Dorival lamentou a situação e queria ter utilizado o jogador no final da última temporada.

Henrique foi titular na maior parte da Copinha, mesmo com 17 anos. O torneio é sub-20, categoria na qual o jogador começou a ganhar minutos no final do ano passado.

O atacante é monitorado pelo Bayern desde o ano passado. Os alemães já enviaram olheiros para observar o atleta e acompanham de perto sua evolução nesta temporada.

