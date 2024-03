Neymar e Furia terão time em Liga de Piqué, e você poderá jogar para eles

Neymar estará na Kings World Cup, campeonato mundial de futebol de sete da Kings League, fundada pelo ex-Barcelona Gerard Piqué. O atacante brasileiro comandará — ao lado de Falcão — a Furia FC e abrirá uma "seletiva" para montar o time.

Piqué concedeu entrevista exclusiva ao videocast Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista André Hernan no canal do UOL Esporte no Youtube.

O que aconteceu

Piqué anunciou as duas equipes brasileiras que estarão no torneio: "Vão haver duas equipes até o momento, que são a equipe de Gaules, G3X, e a equipa dirigida pelo Falcão e pelo Neymar, que vai ser a equipe da Fúria FC".

Ele explicou ainda que qualquer pessoal poderá concorrer à uma vaga nos times de Neymar e Gaules. Os 100 melhores irão para um "draft" e na sequência serão montadas as equipes.

A competição acontece entre os dias 26 de maio até o dia 8 de junho, em México. Ao todos, serão 32 equipes, sendo dez da Espanha, dez da América e 12 convidadas.

Como participar

Depois do anúncio que fizemos com as equipes brasileiras, vocês vão ver que tanto das redes sociais da Kings League, no Twitter, no Instagram, na Twitch, no YouTube, como das redes sociais de Neymar, de Gaules, de OEstigiario e de Falcão, vamos lançar nos próximos dias um link no qual toda a gente do Brasil que quiser participar, pode participar. Piqué

Vai ter que enviar informação, seu nome, idade, onde jogaram, e enviar um vídeo de 30 segundos ou um minuto de como jogam. Vamos receber todos esses jogadores e vamos escolher os 100 melhores para que entrem do draft. E então, a partir daí, tanto a equipe de Neymar quanto a equipe de Gaules vão poder escolher os jogadores para que joguem para a sua equipe e os representem no Mundial.