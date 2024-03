Piqué fala sobre recuperação de Neymar e analisa V. Roque, Vini e Endrick

Ex-companheiro de Neymar no Barcelona, Gerard Piqué falou sobre a recuperação do amigo, que operou o joelho esquerdo, e disse que ele só pensa em uma coisa: a Copa do Mundo de 2026 nos EUA.

Piqué concedeu entrevista exclusiva ao videocast Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista André Hernan. O bate-papo vai ao ar hoje às 10h no canal do UOL Esporte no Youtube.

"Eu o vi em Barcelona outro dia que nos encontramos e ele só tem na cabeça jogar a Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Falamos sobre isso e ele está muito, muito motivado."

"Quando se lesionou, estava um pouco triste, tive a oportunidade de poder falar com ele. Mas parece que agora já está podendo fazer as coisas e está se recuperando, está muito mais ansioso. Quando se recuperar, está convencido de que vai voltar ao seu nível, vai ser muito protagonista e vai poder ajudar o Brasil a levantar algum título", disse Piqué.

O ex-zagueiro do Barcelona elogiou Neymar (que considera um irmão) e afirmou que ele pode voltar a ser protagonista no futebol mundial. O brasileiro se recupera da cirurgia realizada em novembro do ano passado.

Ney é uma das melhores pessoas que eu conheci no mundo do futebol. Para mim, é como um irmão. A nível futebolístico, ele é incrível. Tem um talento enorme. É um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Piqué

Vitor Roque, Endrick e Vini Jr.

Piqué analisou o talento de três jovens craques brasileiros: Vitor Roque, Endrick e Vini Jr. Ele destacou o faro de gol do ex-atacante do Athletico-PR, que faz sua primeira temporada no Barcelona.

"Conheci o Vitor Roque outro dia com o Ney, tive a oportunidade de conhecer. Sempre que entrou aqui no Barça, entrou muito bem, fez gols. Dá para ver que ele tem o gol no sangue, e isso é muito importante para um atleta. Então, espero que ele vá muito bem e que triunfe no Camp Nou."

"Ele tem muito potencial. O Endrick também, os dois. No Brasil, sempre surgem novas joias, novos jovens que têm muito talento e que depois vêm para a Europa, e muitos deles triunfam", avaliou.

Piqué exaltou Vini Jr e destacou que o atacante do Real e da seleção é cada dia mais completo.

"O Vini é outro grande jogador que já demonstrou todo o seu talento com o Real Madrid. É muito rápido, tem drible, tem muitas coisas, na verdade."