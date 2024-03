Palmeiras x Botafogo-SP: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP na noite deste sábado, na Arena Barueri, para duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília).

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo visando se consolidar como a melhor campanha do Estadual. O Verdão tem 25 pontos (sete vitórias e quatro empates), lidera o Grupo B e já conquistou a vaga às quartas de final de forma antecipada. Contudo, ainda aguarda seu adversário, que será decidido entre Ponte Preta (17) e Água Santa (14).

A Ponte Preta enfrenta o Santo André, no domingo, às 16 horas, no Estádio Bruno José Daniel. Enquanto o Água Santa duela com o Corinthians, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, nos mesmos dia e horário.

Além do Verdão, o Santos também está de olho em ficar no primeiro lugar. O Peixe tem 22 pontos e também entra em campo no sábado, às 18h, para enfrentar a Inter de Limeira, na Vila Belmiro. Dessa forma, o Palmeiras precisa apenas de um ponto para se firmar na ponta e ter a vantagem de jogar em casa no mata-mata. O Verdão só fica fora se perder e o Santos vencer.

Para a partida contra o Botafogo-SP, o Palmeiras segue com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito), e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

O Botafogo-SP, por sua vez, não tem mais chances de avançar às quartas do Paulistão e, atualmente, é o quarto colocado do Grupo D, com 12 pontos. Foram três vitórias, três empates e cinco derrotas. Também livre da zona do rebaixamento, o Pantera pode ter alguns jogadores poupados, já que na quinta-feira tem compromisso pela Copa do Brasil, contra o Anápolis.

O técnico Paulo Gomes não poderá contar com o meio-campista Leandro Maciel, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passará por cirurgia.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Local: Arena Barueri



Data: 9 de março de 2024 (sábado)



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Vinicius Furlan

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: Michael; Walisson, Matheus Costa e Bernardo Schappo; Lucas Dias, Jean Victor, Fillipe Soutto, Negueba e Matheus Barbosa; Alex Sandro e Toró.



Técnico: Paulo Gomes