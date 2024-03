Palmeiras finaliza preparação para última rodada da fase de grupos do Paulista; veja provável escalação

Na manhã desta sexta-feira, o Palmeiras finalizou, na Academia de Futebol, a preparação para seu último compromisso da fase de grupos do Campeonato Paulista. No sábado, o Verdão recebe o Botafogo-SP, na Arena Barueri, às 18 horas (de Brasília), pela 12ª rodada.

Primeiro, os jogadores fizeram ativação muscular no centro de excelência. Depois, participaram de uma atividade técnica específica no campo e, na sequência, um recreativo. Por fim, alguns atletas aprimoraram cruzamentos e finalizações. O trio segue, portanto, como desfalques para o técnico Abel Ferreira.

Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, além do zagueiro Gustavo Gómez cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. Os dois primeiros se recuperam de cirurgias no joelho direito, enquanto o paraguaio trata de uma fratura no dedo do pé esquerdo.

Em busca da liderança! ??? Bora cantar e vibrar juntos, #FamíliaPalmeiras! Garanta seu ingresso pro duelo de amanhã, na Arena Barueri ? https://t.co/usGqv7gzwk#AvantiPalestra pic.twitter.com/xFNb2AC2aF ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 8, 2024

Com 25 pontos advindos de sete vitórias e quatro empates, o Palmeiras lidera o Grupo B e já está classificado às quartas de final da competição. Diante do Botafogo-SP, o time ainda quer se consolidar como melhor campanha geral da primeira fase.

Um provável Palmeiras para enfrentar a equipe de Ribeirão Preto tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Outra equipe que também está de olho na primeira colocação geral é o Santos, que tem 22 pontos. Dessa forma, para garantir essa posição, o Verdão precisa apenas de um empate, já que o rival poderia chegar aos 25 que o Palmeiras tem atualmente.