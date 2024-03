No Dia da Mulher, Palmeiras e patrocinador lançam campanha em apoio ao futebol feminino

Nesta sexta-feira, dia 8 de março, que marca o Dia Internacional da Mulher, Palmeiras e Esportes da Sorte, patrocinador máster do time feminino, lançaram nas redes sociais uma campanha em apoio à modalidade, com o lema "Apoiar as mulheres é mais do que falar palavras bonitas em um dia comemorativo, é ação!".

"Carrego comigo a responsabilidade de ser a única mulher na presidência de um grande clube do futebol brasileiro. Sempre buscarei valorizar o papel da mulher em todas as áreas, não somente no futebol. As jogadoras do nosso time feminino representam muito bem todas nós, mulheres, neste dia tão significativo", disse a presidente Leila Pereira.

Esportes da Sorte é o patrocinador máster do time feminino de futebol do Palmeiras, conforme anunciado em janeiro deste ano. O acordo também prevê ativações em partidas do time masculino, como placas de LED e backdrops nos jogos como mandante. Com isso, o Verdão passou a contar com o maior patrocínio máster da categoria na América do Sul. O contrato tem duração de um ano e vai até o fim dessa temporada.

"É fundamental o respaldo ao esporte feminino com ações e prática, e não somente a teoria ou a lembrança no dia comemorativo. Estamos muito felizes por não sermos somente uma marca estampada na camisa do Palmeiras, mas por sermos grandes parceiros do futebol feminino alviverde", destacou o CEO do Grupo Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.

O time feminino do Palmeiras se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino A1. As Palestrinas enfrentam o Flamengo, na próxima sexta-feira, dia 15 de março, pela primeira rodada. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

"Ações como essa são muito importantes para o futebol feminino e para nós, mulheres, podermos sentir a valorização do nosso trabalho e o reconhecimento da nossa luta acontecendo, nos dar voz e conseguir transmitir essa mensagem com uma qualidade imensa", afirmou a zagueira Pati Maldaner.

"Dar espaço para nós, mulheres, e para a modalidade é muito significativo. Essa visibilidade é crucial, mostrando o quanto estamos crescendo. Pela equipe que levaram, parecia uma produção de cinema. Me senti atriz em alguns momentos, só tenho a agradecer pelo cuidado", comentou a lateral Fe Palermo.