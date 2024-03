De Neymar a Sneijder: Negrete foi Pelé e se tornou queridinho dos boleiros

Negrete "só queria ter uma vida normal", mas estava fadado a ser o influenciador mais amado pelos boleiros. Após tentar carreira no futebol, Matheus Nunes teve a chance de ser Pelé no cinema, mas ganhou fama pelos vídeos irreverentes sobre futebol.

Parça de nomes como Neymar, Ronaldo, Sneijder e Materazzi, ele contou ao UOL os divertidos bastidores de seus vídeos e seus planos para o futuro.

Parça de Neymar e vídeo feito por Sneijder

Negrete conta com 4 milhões de seguidores e ostenta um feed repleto de grandes nomes da bola. Este ano, ele recebeu o prêmio de melhor influenciador do SiGMA Eurasia Awards.

Os jogadores comentavam [meus vídeos]. Marcelo, Neymar, jogador de fora, e eu pensava: 'que doideira é essa, mano?' Porque você só vê os caras na televisão ou no videogame. Minha ficha demorou para cair.

Negrete e Neymar Imagem: Reprodução/Instagram/Negrete

O primeiro encontro com Neymar rendeu vídeo e lágrima. E foi o craque da seleção brasileira que pediu para gravar com o influenciador.

Quando ele me viu lá na casa dele, ele já veio fazendo a minha parada, cuspindo, fazendo as coisas, eu falei: 'caraca, velho, Neymar, mano'. Quando ele veio na minha direção, a lágrima já desceu na hora

Negrete também 'brincou' com Ronaldo na Copa do Qatar, deu cabeçada em Materazzi e teve Sneijder como 'roteirista'. Ele encontrou com os astros de Itália e Holanda em viagem recente a Dubai.

Na Copa, o Ronaldo ficou mandando mensagem perguntando onde eu estava, que ele queria gravar comigo, eu estava cheio de sono por causa do fuso horário. Aí eu falei: 'pô, Ronaldo, dá uma segurada. Calma aí!' Ainda tinha que pedir, pagar o Uber e ainda criar o conteúdo com ele lá, mas valeu a pena, ele é meu parceiro

"A única pessoa, sem ser o Zidane, que deu uma cabeçada no Materazzi, fui eu. Posso levantar esse troféu", brincou.

No dia do jantar, a gente estava na resenha e, do nada, o Sneijder chega e fala, 'Negrete, não vamos gravar hoje, não? Vamos gravar e vai ser agora'. Então, esse vídeo do Negrete chegando na Lamborghini foi pensado e criado pelo Snyder Bernardo Pontes, CEO da agência que cuida de Negrete

Pelé e 'envelope' no Nova Iguaçu

Negrete e Pelé durante gravações do filme Imagem: Reprodução/Instagram/Negrete

Negrete fez parte do elenco de 'Pelé: O Nascimento de uma Lenda'. O filme foi lançado em 2016.

Tinha um pessoal do filme no Nova Iguaçu. Comecei a conversar com um rapaz e ele falou que ia ter a seletiva. Eu fui e passei. O cara falou: 'não, não, você não vai nem fazer o teste, você já é o dublê do Pelé'. E eu tinha que dar satisfação para o clube. O que eu fiz? Fiquei quietinho. Acabaram as filmagens e voltei para o Nova Iguaçu. O diretor puxou o envelope, pegou a folha e disse: 'tá aqui, aproveita agora, você vai, faz uma novela, faz uma série, você tá sendo mandado embora'

Negrete, então, iniciou no teatro e a gravar vídeos misturando humor e futebol. Sob influência de Rodrigo Simas e Fernando Caruso, ele estudou as escolas Tablado e BiArte.

Planos para o futuro

Um dos sonhos que ele tem é de se comunicar mais com esse mundo do entretenimento. A gente já tem falado com algumas produtoras de cinema, de TV, porque que em algum momento ele vai para esse lado da dramaturgia, porque ele tem muito potencial, é um ator nato. Bernardo Pontes