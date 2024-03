Marcelo Teixeira nega qualquer participação de Robinho no Santos, mas cita "consideração"

A passagem de Robinho por uma confraternização do Santos no dia 27 de fevereiro, no CT Rei Pelé, causou muita polêmica. O presidente Marcelo Teixeira afirmou que o ex-jogador, que foi condenado por estupro, não tem qualquer relação com o clube.

O mandatário reiterou que ele apenas foi ao churrasco cumprimentar algumas pessoas. O Menino da Vila estava no CT para acompanhar o filho, do time sub-17, em exame médico. O evento foi para os jogadores, comissão técnica e diretoria.

"Ninguém fez o convite ao Robinho. Então ficou claro que nem diretoria e nem departamento de futebol convidaram o Robinho para participar da confraternização. Tanto que ele nem ficou a confraternização. Ele passou, levou seu filho ao lado, no departamento médico, levou o filho e entregou o exame ao médico", disse à CNN.

"O Robinho não participa da vida, da rotina do Santos, assim como também nós temos uma consideração com ele pelo que ele fez pelo Santos na área esportiva. Mas ele deve responder como homem naquilo que ele fez, e já está respondendo na justiça italiana, e pode ser, nós vamos acompanhar o que estará sendo decidido. Mas hoje não há nenhum vínculo, nenhum tipo de trabalho e tampouco nenhuma relação profissional que envolva o Robinho com o Santos Futebol Clube, a não ser o seu passado de glórias", completou.

Robinho foi condenado em última instância pela justiça italiana por conta de uma agressão sexual cometida em 2013 contra uma mulher albanesa. Sua condenação e a de seu amigo Ricardo Falco, que também estava envolvido, é de nove anos.

O atacante jogou pelo Santos em 253 partidas e marcou 111 gols. Ele foi campeão paulista nos anos de 2010 e 2015, brasileiro em 2002 e 2004 e campeão da Copa do Brasil em 2010.

Confira outros trechos da entrevista de Marcelo Teixeira:

Situação financeira



"Fizemos uma auditoria interna com as nossas equipes e nós apuramos que nós tínhamos já aproximadamente R? 65 milhões apenas em aberto no exercício de 2023, apenas como pendências no ano passado. Então nós já temos um compromisso assumido e temos que cumprir com os pagamentos do ano passado na ordem de quase R? 70 milhões de reais. Então isso é grave, gravíssimo"

Volta de Neymar



"Podemos fazer diretamente junto ao clube, mas podemos também aguardar essa decisão da família do retorno do jogador ao Brasil, que eu inevitavelmente acho que seria para o Santos". Ele diz que o Santos é a casa do atleta e vê o Peixe como o ambiente adequado para que Neymar fique pronto para a Copa do Mundo de 2026?

Retorno ao Santos



"É um desafio [momento atual do Santos], já tive outro, porque o Santos estava na fila há 18 anos e nós conseguimos uma conquista importante em 2002, o título brasileiro. Mas agora a dor é maior e a ferida continua aberta pro santista. É um desafio, uma missão mais uma vez para nós reconduzirmos o Santos à elite do futebol mundial"