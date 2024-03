Única presidente mulher do Brasileirão, Leila diz: 'ninguém pode nos parar'

Do UOL, em São Paulo

Única mulher presidente entre os clubes do Brasileirão, Leila Pereira celebrou o Dia Internacional da Mulher em postagem nas redes sociais.

O que aconteceu

Leila destacou a força da mulher e afirmou que 'ninguém pode nos parar'. Ela assumiu o Palmeiras em 2022 e é candidata a reeleição.

Ela compartilhou trechos da coletiva apenas para jornalistas mulheres. O evento aconteceu no fim de janeiro no CT do Palmeiras.