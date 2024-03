Globo e Libra anunciam acordo de R$ 6 bilhões; veja o que diz cada clube

A Libra anunciou hoje (8) um acordo com a Globo para a transmissão do Campeonato Brasileiro que prevê o pagamento de mais de R$ 6 bilhões durante cinco anos.

O que aconteceu

A Globo terá exclusividade nacional de transmissão em TV aberta, fechada, streaming e pay-per-view. O contrato é válido entre 2025 e 2029.

A liga receberá R$ 1,3 bi por ano pelos direitos de TV aberta e fechada. O valor pode ser alterado caso clubes entrem ou saiam para a Libra no período.

Já quantia do pay-per-view será por participação direta dos clubes no resultado das receitas da plataforma.

O montante arrecadado será distribuído entre seus clubes com 40% igualitário, 30% performance e 30% audiência. Caberá ainda um repasse de 3% do valor total para os clubes da LiBRA que estiverem na Série B, como forma de estimular a competitividade no cenário nacional.

O que os clubes falam

O futebol brasileiro vive momento de transformação, em que precisamos, cada vez mais, de parcerias estratégicas que agreguem credibilidade e valorizem as marcas dos clubes. A Rede Globo, com seu padrão de excelência reconhecido internacionalmente, levará a melhor experiência aos milhões de torcedores espalhados pelo país e pelo mundo. Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras

O Flamengo, desde o início, tem trabalhado muito pela união dos clubes. Por isso, vemos com muita satisfação o fechamento deste contrato. Para nós, ele é um primeiro e importante passo na formação de uma futura Liga. Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo

É um momento importante por podermos celebrar esse acordo de cinco anos com a Rede Globo, uma empresa que é referência mundial na cobertura e transmissão de eventos esportivos. Esse contrato mostra também o eficiente trabalho da LiBRA e o reposicionamento dos clubes no mercado. Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube

É um passo muito importante, que mostra que a atuação conjunta valoriza os ativos na mesma forma em que atuam as grandes ligas mundiais. A governança da LiBRA é dos próprios times, que agiram de maneira profissional e puseram os interesses do futebol brasileiro em primeiro lugar. Raul Aguirre, CEO do Esporte Clube Bahia

Acho que se inauguram novos tempos no futebol brasileiro. Juntos, demos um passo importante para a profissionalização do futebol. Esse contrato com a Globo, sem sombra de dúvidas, é um acordo histórico. Fabio Motta, presidente do Esporte Clube Vitória

Este é um momento de celebração para a LiBRA, mas não vamos parar por aqui. Temos nos dedicado incansavelmente para criar um movimento novo, de evolução e crescimento sustentável para o nosso campeonato. Chegamos a um acordo que representa a grandiosidade do bloco, e teremos ao nosso lado uma parceira histórica e reconhecida do futebol brasileiro. Alberto Guerra, presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

A celebração deste importantíssimo contrato entre os times da LiBRA e a Rede Globo marcam um novo ciclo do futebol brasileiro, onde uma visão profissional e séria serão os principais alicerces de uma grande geração de valor que está por vir nos próximos anos. Bruno Muzzi, CEO do Clube Atlético Mineiro