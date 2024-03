Giro: Napoli cede empate ao Torino e perde chance de encostar na parte de cima do Italiano

Nesta sexta-feira, o Napoli empatou pelo placar de 1 a 1 com o Torino, no Estádio Diego Armando Maradona, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Kvaratskhelia abriu a contagem para os mandantes, mas o Torino conseguiu empatar com gol de bicicleta.

Com o empate, o Napoli perde a oportunidade de dormir entre os seis primeiros e permanece na sétima colocação com 44 pontos somados. Já o Torino estaciona na décima colocação, com 38 pontos e sem vencer há três rodadas.

O Napoli volta aos gramados, nesta terça-feira, para enfrentar o Barcelona, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. O Torino joga novamente apenas no dia 16, visitando a Udinese, no Bluenergy Stadium, às 11h, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

O Napoli abriu o placar somente aos 16 minutos da etapa complementar. Kvaratskhelia fez bela jogada pelo lado esquerdo do campo de ataque e tocou para Mário Rui. O português recebeu e devolveu para o camisa 77, que, dentro da pequena área, chutou forte para anotar o primeiro gol do confronto.

Todavia, rapidamente, os visitantes empataram. Aos 19 minutos, Gineitis cobrou escanteio para dentro da área e a bola sobrou para Antonio Sanabria. O camisa 9 virou uma bela bicicleta, dentro da pequena área, sem chances para Milinkovic-Savic.

Fora de casa, Montpellier bate o Nice pelo Francês

Nesta sexta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o Montpellier venceu o Nice, fora de casa, na Allianz Riviera, pelo placar de 2 a 1. Os visitantes abriram o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com gol contra de Todibo. O Nice empatou logo em seguida, aos 12 minutos, com Jérémie Boga e chegou a ensaiar uma virada. Porém, aos 42 minutos, por meio de um pênalti, Savanier marcou o segundo do Monpllier.

Stuttgart vence Union Berlin e encosta no Bayern de Munique pelo Alemão

Ainda nesta sexta-feira, o Stuttgart recebeu o Union Berlin na MHPArena, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, e venceu por 2 a 0. A equipe abriu o placar aos 19 minutos da primeira etapa, com Guirassy. Para fechar a conta, aos 20 da segunda etapa, Fuhrich marcou o segundo dos mandantes. Aos 24 minutos, para piorar a situação do Union Berlin no duelo, Andras Schafer foi expulso.