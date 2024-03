Gabigol e Wesley devem desfalcar Flamengo na semi; Ortiz treina com o grupo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol e Wesley devem perder o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca pelo Flamengo. Os dois treinaram separados do grupo a semana toda e dificilmente serão relacionados por Tite para a partida diante do Fluminense.

O que aconteceu

A dupla sofreu uma lesão muscular. Os dois foram desfalques já na rodada passada diante do Madureira.

O atacante e o lateral não fizeram nenhuma atividade ao lado do grupo. O Flamengo não deu previsão oficialmente sobre o retorno. Eles se juntam a Gerson como desfalques.

O zagueiro Léo Ortiz será a novidade do Flamengo. Ele treinou ontem e hoje com o grupo e deve ser relacionado pela primeira vez por Tite.

O primeiro dia do jogador do Ninho foi com trabalho físico separado. Ele, porém, já está integrado e com condições de jogo, mas provavelmente começa no banco de reservas.

Fabrício Bruno, com fratura no nariz, treinou normalmente. O zagueiro só foi poupado na segunda-feira, mas fez todas as outras atividades sem limitações.

O Flamengo enfrenta o Fluminense neste sábado. O rubro-negro tem a vantagem do empate. O jogo acontece às 21h (de Brasília), no Maracanã.