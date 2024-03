FPF escala árbitro de polêmicas em São Paulo x Palmeiras para 'decisão' do Santos

A Federação Paulista de Futebol escalou Matheus Delgado Candançan para apitar a partida entre Santos e Inter de Limeira, amanhã (9), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O árbitro foi pivô de muitas polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras no último final semana.

O VAR foi um dos grandes protagonistas do clássico ao marcar um pênalti do goleiro Rafael no zagueiro Murilo. Depois, sugeriu a revisão por um possível pênalti de Piquerez em Luciano, mas Matheus Candançan manteve sua decisão de campo.

Outro lance polêmico foi a não expulsão de Richard Ríos após entrada em Pablo Maia, jogada que não foi revisada pelo árbitro de vídeo.

"Não pode atuar essa forma. Vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Calleri. O auxiliar do Abel, João, rindo, ironizando. Chega de o Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a Federação tem força e autonomia, ou vamos repudiar em todas as instâncias. Foi uma vergonha o que vimos no Morumbi hoje. Pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro em um pênalti legítimo do Luciano e ele se acovardou. A agressão ao Pablo, quase arrebentam o moleque, era para cartão vermelho direto. Ele dá amarelo, e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste para o futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, tem uma liderança grande do Reinaldo [Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol], mas não pode acontecer o que aconteceu hoje", desabafou Julio Casares, presidente do São Paulo.

A área de Relacionamento de Arbitragem da FPF enviou um relatório ao São Paulo admitindo que a arbitragem errou em dois lances capitais, ambos contra o Tricolor.

Sérgio Corrêa, que está à frente do Relacionamento com a Arbitragem e atua como uma espécie de "ouvidor" dos clubes, entendeu que as autoridades do jogo erraram ao não expulsar Richard Ríos e crê que o pênalti de Piquerez em Luciano deveria ter sido marcado.

Por outro lado, o funcionário da FPF concordou com a arbitragem no pênalti a favor do Palmeiras, fruto de um lance em que o goleiro Rafael atinge a cabeça do zagueiro Murilo ao tentar afastar a bola com um soco.

O Santos recebe a Inter de Limeira neste sábado em partida válida pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18h (de Brasília).

O Peixe chega para esta última rodada já classificado para as quartas de final. O clube está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, mas ainda briga pela liderança geral, precisando vencer e contar com um tropeço do Palmeiras. O Leão está em segundo da chave C, com 17, e também já está garantido na próxima fase.