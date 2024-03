Filipe Luís revela expectativa para estreia como técnico do Flamengo sub-17

Pouco tempo após o fim da carreira dentro dos campos, o ex-lateral esquerdo Filipe Luís terá o seu primeiro desafio como técnico neste sábado. No comando da equipe sub-17 do Flamengo, irá participar do primeiro jogo pela Copa Rio da categoria.

O adversário será a Cabofriense, a partir das 11 horas. Antes, haverá um duelo válido pela categoria sub-15, contra o mesmo adversário.

Filipe Luís deixou claro a satisfação pelo começo de seu trabalho como técnico. "Impressionado com a estrutura de base, a quantidade de profissionais trabalhando, o investimento nos meninos. Sabia que não tinha a mesma estrutura do profissional, mas não deixa a desejar em nada. Eles estão bem cuidados, os garotos têm psicóloga, assistente social, o Flamengo cuida das famílias", disse em entrevista à Fla TV.

Além disso, Filipe Luís está contente com o entrosamento na nova função e contato com os novos talentos do clube carioca. "A expectativa é muito boa, o que mais gosto é o fato dos garotos gostarem de trabalhar e de aprender. Tudo o que passei eles obedecem e estão fazendo", exaltou.