Ex-Santos, Luan Dias se destaca em partida contra o Vasco pela Copa do Brasil

O Vasco levou um grande susto, mas conseguiu a classificação na Copa do Brasil ao bater o Água Santa nos pênaltis. Um jogador que deu muito trabalho para os cariocas foi Luan Dias, ex-Santos, que marcou um gol e deu duas assistências.

Segundo o Sofascore, além destas participações em gol, Luan Dias criou duas grandes chances, distribuiu seis passes considerados decisivos e sofreu cinco faltas.

O camisa 10 do Água Santa também acertou suas duas tentativas de dribles e ganhou nove de seus 12 duelos (75%). Ele não teve a oportunidade de participar das cobranças de pênalti, já que foi substituído aos 45 minutos da segunda etapa.

#CopaDoBrasil ?? Luan Dias foi o Destaque Sofascore de Vasco 3(4)-3(1) Água Santa! ?? 1 gol

?? 2 assistências

?? 2 grandes chances criadas

? 6 passes decisivos (!)

? 5 faltas sofridas (!)

? 9/12 duelos ganhos (75%!)

? 2/2 dribles certos (!)

? Nota Sofascore 9.7

Luan Dias fez um grande Campeonato Paulista em 2023, sendo um dos responsáveis por levar o Água Santa para a decisão do torneio. A boa competição do jogador chamou a atenção do Santos, que contratou o meia por empréstimo até o fim da temporada de 2023.

Sem ganhar muitas oportunidades no Alvinegro Praiano, Luan retornou ao Netuno no começo deste ano. Nesta edição do Estadual, o atleta participou de 10 jogos e não marcou nenhum gol.

O próximo compromisso de Luan Dias com o Água Santa está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão.