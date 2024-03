Estreia de Messi na Concachampions tem solada e dedo na cara; veja

O Inter Miami, de Lionel Messi, estreou ontem na Concachampions, o principal torneio de clubes da América do Norte, e empatou fora de casa com o Nashville SC em 2 a 2, no jogo de ida das oitavas de final. O astro argentino marcou um gol, sofreu uma entrada violenta, discutiu com um adversário e ouviu provocações da torcida local

O que aconteceu

"Cristiano! Cristiano!". No início do jogo, a torcida do Nashville SC tentou provocar Messi com o nome do craque português. Enquanto os torcedores entoavam o nome do atacante do Al-Nassr, Shaffelburg fez o primeiro gol do jogo, aos 3 minutos.

Empate nos acréscimos. O mesmo Shaffelburg dobrou a vantagem dos donos da casa no início do segundo tempo, mas Messi e Suárez buscaram o empate, com um gol do uruguaio aos 50 minutos do segundo tempo.

Entrada violenta. Messi ainda esteve perto de sofrer uma lesão grave. O argentino recebeu uma solada de Lukas MacNaughton acima da canela. O árbitro deu falta, mas não mostrou nem cartão amarelo, para revolta do craque do Inter Miami e seus companheiros.

Discussão com dedo na cara. Aos 24 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 1, Messi discutiu de forma mais ríspida com o meio-campista Aníbal Godoy, em um princípio de confusão, que envolveu mais atletas.

ميسي غاضب جدا جدا pic.twitter.com/hidMAqm9g2 -- Messi Xtra (@M30Xtra) March 8, 2024

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (13), no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami. Como o gol fora de casa ainda é critério de desempate na Concachampions, um empate sem gols ou com um gol classifica o time de Messi.