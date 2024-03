Emiliano Díaz comenta oscilação do Vasco durante partida contra o Água Santa

O Vasco sofreu, mas se classificou para a Terceira Fase da Copa do Brasil. Os cariocas passaram pelo Água Santa após a disputa de pênaltis. O auxiliar Emiliano Díaz falou sobre a oscilação da equipe entre o primeiro e segundo tempo.

"Fizemos nossos melhores 45 minutos desde que chegamos. No segundo tempo, entramos num jogo que não tínhamos que entrar, não gostei de nada. Temos que seguir melhorando. O time está trabalhando há sete meses e chega a um nível que gostamos e trabalhamos para isso, mas depois fazemos um segundo tempo totalmente diferente. Temos que fazer aquela primeira parte durante os 90 minutos. Não ficamos contentes. Em outro Vasco, com outra mentalidade, poderíamos comemorar, mas não gostamos de ganhar assim. Fizemos muito para ganhar de outra forma", disse.

Díaz destacou que o Vasco vem mostrando evolução e pregou foco na sequência da temporada.

"Não gosto de falar do ano passado, pois a gente não estava aqui no começo, mas a evolução é clara. O time está ganhando a identidade de jogo que estamos trabalhando para ter. Com a quantidade de jogos no ano passado, não havia tempo de trabalhar. Agora é outro time, outro Vasco, outra cabeça. É ter isso na cabeça de ser um novo Vasco de ter a mentalidade de brigar em cima", declarou.

O Vasco passa a focar na partida contra o Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Carioca.