Corinthians: Dupla da base 'some' de jogos, mas treina com profissional

O volante Breno Bidon e o meia Kayke não estão sendo relacionados pelo técnico António Oliveira, mas seguem treinando com o profissional do Corinthians. A equipe sub-20 iniciou a preparação para a temporada da categoria, mas os jovens continuam no time de cima.

Bidon foi relacionado para quatro jogos nesse Paulista, contra São Bernardo, São Paulo, Grêmio Novorizontino e Portuguesa. Eleito o craque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jovem de 19 anos terá seu contrato renovado até 2028.

Já Kayke foi lembrado nos duelos contra São Bernardo, São Paulo, Grêmio Novorizontino, Santos, Portuguesa e Botafogo-SP. O meia que prefere atuar pela esquerda fez sua estreia pelo profissional no Majestoso, quando atuou por cerca de 15 minutos.

A reportagem da "Gazeta Esportiva" apurou que a comissão técnica chefiada por António Oliveira gostou do que viu da dupla e de outros garotos que foram promovidos ao time de cima após o título da Copinha.

Não se sabe, porém, se jovens que ainda estão com idade para atuar na base, como Bidon, Kayke e Léo Mana, não podem "descer" em algum momento para fortalecer o sub-20 e ganhar ritmo de jogo. Já João Pedro Tchoca, Ryan, Arthur Sousa e Higor não possuem essa opção, pois não podem mais atuar na categoria amadora.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, no domingo. Como o duelo será protocolar por conta da eliminação precoce do Timão, existe a possibilidade da comissão técnica dar mais minutos para os Filhos do Terrão mostrarem seu futebol.