Diniz esboça escalação do Fluminense para clássico contra o Flamengo

O Fluminense finalizou a preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo, neste sábado. Para este confronto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com André e esboçou duas opções para substituí-lo.

André foi expulso na última partida da primeira fase do Campeonato Carioca. O volante entrou na segunda etapa e recebeu o cartão vermelho 43 minutos do segundo tempo. O Fluminense acabou derrotado pelo Botafogo por 4 a 2.

Diniz testou os meias Lima e Renato Augusto entre os titulares. Os dois jogaram juntos na partida contra o Glorioso, já que o treinador entrou com o time reserva na partida. No entanto, a definição só vai acontecer momentos antes do clássico.

Germán Cano. Faz o LL ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/XRY5XQxMcY ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 8, 2024

Martinelli, Gabriel Pires e Alexsander também podem ser uma opções de Diniz para o setor de meio campo do Tricolor.

O Fluminense precisa de uma vitória para reverter a vantagem do Flamengo no duelo. Os rubro-negros jogam por dois resultados iguais para chegar à decisão por ter feito campanha melhor na Taça Guanabara.

A partida acontece no Maracanã, às 21 horas (de Brasília).