Diakhaby, do Valencia, passa por cirurgia com "sucesso"

No último sábado, Mouctar Diakhaby, zagueiro do Valencia, sofreu uma grave lesão no joelho durante jogo contra o Real Madrid. Em vídeo divulgado pelo time valencista, Pedro López, chefe dos serviços médicos do clube, informou que deu tudo certo na operação, realizada na última quinta.

"É uma cirurgia trabalhosa, mas foi um sucesso, foi feita uma reconstrução multiligamentar e estamos felizes por como se desenvolveu", disse.

? Valencia CF (@valenciacf) March 8, 2024

Diakhaby também utilizou suas redes sociais para comemorar o sucesso da cirurgia, mas se mostrou consciente com a gravidade da lesão.

"Graças a Deus que a cirurgia correu bem. A lesão é certamente muito grave e a reabilitação provavelmente irá demorar muito tempo. Mas sei que ainda sou privilegiado, sempre tem o lado pior na vida", escreveu.

O atleta deslocou o joelho direito, causando o rompimento dos ligamentos cruzado anterior e posterior. Ele se mostrou otimista na recuperação e agradeceu pelas mensagens de apoio.

"O caminho de volta começa agora. Com o o apoio de vocês, a força mental que eu tenho, o caráter que há em mim, estou convencido que vou superar essa outra prova na minha vida. É um longo caminho até o fim do túnel. Mais uma vez gostaria de agradecer o apoio e todas as mensagens", completou.

A lesão de Diakhaby aconteceu após uma dividida com Tchouméni, do Real Madrid. Os jogadores que viram o lance logo perceberam que se tratava de uma contusão séria e se mostraram assustados.

O doutor Juan José López Martínez, médico pessoal do tenista Carlos Alcaraz, havia dito que o zagueiro corria risco até mesmo de precisar encerrar a carreira.