Confira as 10 maiores contratações da janela de transferências

O colunista Rodrigo Mattos listou no quadro "Finanças do Esporte", no De Primeira, as 10 maiores contratações da janela de transferências que se encerrou ontem (7) no futebol brasileiro.

O Botafogo lidera a lista com Luiz Henrique (que custou R$ 86 milhões) e o Flamengo tem três das quatro maiores contratações. O Palmeiras aparece em quinto, e Corinthians, Inter, Vasco e Atlético-MG completam o top-10 (confira abaixo).

Maiores contratações da janela

1 - Luiz Henrique (Botafogo) - R$ 86 milhões

2 - De La Cruz (Flamengo) - R$ 78 milhões

3 - Viña (Flamengo) - R$ 42,7 milhões

4 - Léo Ortiz (Flamengo) - R$ 37,6 milhões

5 - Aníbal Moreno (Palmeiras) - R$ 34,4 milhões

6 - Rodrigo Garro (Corinthians) - R$ 34,3 milhões

7 - Borré (Internacional) - R$ 33,2 milhões

8 - João Victor (Vasco) - R$ 32 milhões

9 - Felix Torres (Corinthians) - R$ 31 milhões

10 - Gustavo Scarpa (Atlético-MG) - R$ 29,5 milhões

