Com Pulgar e Vargas, Chile é convocado para amistosos contra Albânia e França

Nesta sexta-feira, o técnico Ricardo Gareca convocou a seleção do Chile para amistosos contra a Albânia e a França. Na lista, Vargas, do Atlético-MG, e Pulgar, do Flamengo, foram os representantes do futebol brasileiro.

A dupla não desfalcará os seus respectivos times na disputa dos estaduais. Os jogadores vivem momentos distintos na temporada.

Ainda sem marcar pelo Atlético-MG, Vargas disputou apenas duas partidas. Já Pulgar é titular do Flamengo e entrou em campo por sete vezes.

? NÓMINA DE CHILE ?? ? ??? Estos son los convocados por Ricardo Gareca para la Fecha FIFA de marzo ante Albania ?? y Francia ??. #SomosLaRoja pic.twitter.com/c3mFifIAks ? Selección Chilena (@LaRoja) March 8, 2024

Aléxis Sánchez, Bravo e Isla são os principais resmanecentes do Chile bicampeão da Copa América. Em baixa nas Eliminatórias, os comandados de Gareca ocupam a oitava colocação, com cinco pontos.

A partida contra a equipe de Sylvinho vai ocorrer no próximo dia 22, às 16h45 (de Brasília), no Ennio Tardini. Já o embate contra os franceses está agendado para o dia 26, às 17h, no Vélodrome.

Veja a lista completa de convocados:

Goleiros: Claudio Bravo (Real Betis), Gabriel Arias (Racing) e Brayan Cortés (Colo-Colo)



Defensores: Guillermo Maripán (Monaco), Pablo Diáz (River Plate), Igor Lichnovsky (América-MEX), Isla (Independiente), Nicolás Fernández (Audax Italiano), Gabriel Suazo (Toulouse), Thomas Galdanes e (Godoy Cruz)



Meio-campistas: Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Javier Altamiro (Estudiantes), César Pérez (Unión La Calera), Dário Osório (Midtjylland), Diego Valdés (América-MEX) e Carlos Palácios (Colo-Colo)



Atacantes: Cristian Zavala (Colo-Colo), Marcos Bolados (Colo-Colo), Victor Dávila (CSKA Moscou), Aléxis Sanchéz (Inter de Milão) e Eduardo Vargas (Atlético-MG)