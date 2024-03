Léo Ortiz lembra desgaste durante negociações e celebra chegada ao Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Léo Ortiz foi oficializado como reforço do Flamengo. O jogador falou sobre a ansiedade durante a negociação com o Red Bull Bragantino e agradeceu Marcos Braz e Bruno Spindel pela persistência nos últimos meses.

O Flamengo traz muitas oportunidades para a carreira, visibilidade para a seleção, mas o que me chamou mais atenção é a possibilidade de vencer títulos e entrar na história, é sempre difícil, mas entra num seleto grupo de pessoas. É uma oportunidade que não surge para qualquer jogador. Fico feliz por terem ido até o fim. As negociações foram difíceis por alguns momentos, principalmente depois que começaram os campeonatos. É difícil para o jogador atuar nesse cenário. Foi desgastante, não pelas pessoas, mas por treinar e jogar com tudo isso. Eu tinha confiança de que daria certo e viria no tempo certo. Em alguns momentos parecia que não iria andar e os dois se mostravam firmes. Eu sempre me posicionando com o Bragantino que era uma oportunidade única. Tudo tem um tempo para acontecer e aconteceu . Léo Ortiz

O que mais ele falou?

Contratação: Agradecer ao Bruno e ao Braz principalmente, mas também ao Landim e o Belotti pela oportunidade. Agradeço pelo Braz e Spindel deixarem claro que iriam até o fim. Foi um comprometimento dos dois lados para ir até onde desse para que isso acontecesse. Eu expus minha vontade, já tinha falado isso no Bragantino, sempre com respeito ao clube. É uma oportunidade única que não bate duas vezes na porta. Não podia perder a oportunidade de estar aqui, estou feliz com a chegada e a recepção. Agora é a parte boa de jogar.

Torcida: A gente se enfrenta pelo menos uma vez por ano no Maracanã, durante esse tempo enfrentei muitas vezes e é sempre incrível. Mesmo contra já dá motivação pelo tamanho do clube, torcida, o Maracanã. Ter toda essa massa a favor vestindo essa camisa e sabendo que nos momentos bons e ruins vai estar do nosso lado e apoiando. Fico feliz, espero que muitas conquistas venham.

Tite: Ele foi o primeiro treinador que me levou à seleção por três vezes. Ele tem muita fé no meu trabalho no campo e como pessoa pelo que me conhece. Nas primeiras conversas ele sempre manifestou esse desejo. O grupo é forte, tem qualidade e eu agregaria muito. Sempre foi muito primordial para que eu estivesse aqui, relatou para mim e me recebeu muito bem. Vamos poder ter um trabalho mais longo, na seleção é mais curto. Estou ansioso para me adaptar cada vez mais ao estilo dele, bate com as minhas características. Estou ansioso para estar adaptado ao que ele pede.

Sonho de marcar o Messi: O Flamengo é um clube que pensa grande que pensa nos principais títulos, jogos. O jogador tem que pensar grande, são objetivos que eu tenho de ganhar uma Libertadores, buscar o Mundial, ter a oportunidade nos jogos, ir para uma Copa. Quem está aqui tem que pensar grande.

Estilo: É da minha característica ajudar muito na construção do time. Gosto de ressaltar que o principal objetivo do zagueiro tem que ser na defesa. A construção é um bônus positivo hoje em dia. Precisam de jogadores que ajudem a construir lá de trás. Acredito que o Tite tenha pensado muito nisso, ele pregava por isso na seleção e faz aqui. Chego para agregar nessa função, mas focando na parte defensiva primeiro. No que puder ajudar o time construindo, vou fazer.

Concorrência: De uma forma muito positiva. Além de meus companheiros estarem fazendo uma campanha muito boa e um momento defensivo muito bom, fica mais fácil de se adaptar. Eu venho para agregar, para que tenham mais jogos sem sofrer gols. Que todos possam crescer também. Quando tem muitos jogadores bons na mesma função é sinal que todos vão evoluir. Vamos ter muitos jogos durante a temporada, sempre difícil repetir o time em todas as partidas. Será um problema muito bom para o Tite saber que tem bons jogadores na mesma posição.

Número: Responsabilidade já é grande. Por tantos zagueiros que passaram aqui, alcançaram um nível grande. é meu objetivo também. Sei que será difícil, mas é a régua que o Flamengo coloca, estou motivado. O Rodrigo Caio eu admiro, tem qualidade, foi importante. Espero que possa repetir do meu jeito, mas com o mesmo sucesso. A importância de vestir essa camisa que Angelim, Aldair e Juan vestiram. Fico feliz de vestir o 3, que foi importante para mim nos últimos anos. Prometo retribuir em campo da melhor forma.

Jogador do Fla que deu trabalho: Tirar o sono não porque a gente tem que estar acostumado com isso. Mas o jogo com o Flamengo sempre se prepara bem, tem que se preparar melhor, jogadores de seleção. Temos que estar sempre prontos. Estudamos mais. Feliz agora de tê-los do meu lado. Agora vou poder usufruir da qualidade deles a meu favor.

Convocação no Flamengo: Convocação para a seleção, assim como um convite do Flamengo, são oportunidades para poucos. A seleção apareceu antes, mas fico feliz que a do Fla também chegou. Estou vivendo um momento único. Tudo que vivenciei mostra o tamanho do clube.

Futsal e pai: Trago muitas coisas, foi o que me fez crescer no futebol de campo, que fui tarde. Quase tudo que aprendi foi no futsal, levei algumas coisas para o campo. Meu pai sempre foi o cara mais importante para mim, não só no campo, mas fora. Sempre foi um exemplo, o auge dele eu não vi fisicamente, sempre acompanhava os vídeos, mas vi o final. Foi importante para mim ver o profissionalismo, o caráter, a maneira como lidava com as pessoas. Serviu para o meu crescimento.

Fla-Flu: Muito bom chegar em um momento como esse já com clássico, um momento importante para o clube. Espero que a gente faça dois bons jogos para chegar até a final e já chegar pé quente e campeão. É importante chegar nesse momento, entender o tamanho do clube e do clássico. Estou ansioso par chegar amanhã, ver o Maracanã. Espero que eu esteja, vai depender do treinador. Acho que sim, estou em ritmo de jogo e preparado para quando chegar a oportunidades.

Valor alto: Responsabilidade é sempre muito grande. Independente do valor, chegar ao Fla já traz uma responsabilidade grande. Saber que posso ser o zagueiro mais caro e maior ainda. Acredito que estou preparado para isso. Me preparei nos últimos anos para chegar a um clube como esse, para a seleção. O valor não entra em campo, o que vai marcar história é p que eu fizer no dia a dia e os títulos. Esse esforço vai valer a pena.

Escolha pelo Flamengo: A grandeza do Flamengo e a possibilidade de conquistar vitórias e títulos, entrar para a historia de um grande clube no cenário brasileiro e mundial. Conquistar títulos foi a principal motivação. Eu já era titular lá, aqui venho para disputar posição, mas o principal é ganhar títulos seja jogando 80 jogos ou 10. Quero participar de um clube vencedor.

Libertadores: Libertadores é uma competição que gosto muito de jogar. São boas de jogar e que o Flamengo tem um histórico positivo. Fico feliz de disputar uma competição como essa aqui, é totalmente diferente. Jogar a libertadores com a torcida apoiando no Maracanã é diferente. Estou feliz. Ansioso para ver quem vamos enfrentar.

Fabrício Bruno e Matheus Gonçalves: Fabrício e Matheus eu já tinha conversado antes de fechar aqui. Estavam me mandando mensagem perguntando como estava acontecendo tudo. Me receberam bem aqui, os outros jogadores também. Fabrício pude fazer história lá no clube, temos um entrosamento legal. O Matheus foi um tempo mais curto, mas sempre me tratou bem, nos respeitamos e chegar com eles fica mais fácil.