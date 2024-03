CBF: Executivo do Botafogo-SP será supervisor geral de seleções masculinas

Sérgio Dimas, gerente executivo de futebol do Botafogo-SP, aceitou o convite da CBF para assumir o cargo de supervisor geral de seleções masculinas.

O que aconteceu

Menos de um ano no Botafogo-SP. Sérgio Dimas chegou ao clube de Ribeirão Preto em novembro de 2023 para trabalhar com Paulo Pelaipe no departamento de futebol.

Trabalho com Dorival Júnior no Santos e no Ceará. Dimas vai reeditar na seleção brasileira a parceria com o treinador, com quem já trabalhou em duas ocasiões. Além das passagens na Vila Belmiro e no clube cearense, o executivo também trabalhou no Red Bull Bragantino e no Audax-SP.

Organograma mais completo encaminhado. Além de Dimas, a CBF anunciou recentemente as contratações de Rodrigo Caetano, que será coordenador executivo geral das seleções masculinas, e de Cícero Souza, novo gerente geral técnico das seleções masculinas.