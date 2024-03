Cacá ignorou pedido de Cuca pelo Corinthians: 'Não pensei duas vezes'

Novo reforço do Corinthians, Cacá teve uma negociação difícil para sair do Athletico.

O que aconteceu

Cacá estava acertado com o Corinthians quando Cuca pediu sua permanência no Athletico. O fato atrasou o acordo.

O zagueiro não titubeou e bateu o pé pela ida ao Timão, mesmo com o pedido do novo treinador do Furacão. Anteriormente, Juan Carlos Osorio não quis Cacá.

O Athletico, então, não exerceu a sua preferência de compra e liberou Cacá. O atleta chega emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão, até o fim do ano.

No finalzinho teve essa pedida do Cuca para eu ficar, mas eu e meus empresários, com a minha família, conversei com meus pais sobre o sonho. Muitos amigos e parentes torcedores do Corinthians. Sempre falei que me dedicaria para chegar ao Corinthians e levar alegria a todos eles. Oportunidade bateu na porta. Não pensei duas vezes antes de decidir. Estou muito feliz. Muita gente me perguntou sobre ficar lá, que o Cuca me quer, mas era um sonho vestir essa camisa. Decisão foi tomada por mim

Cacá, na sua apresentação

Escolha pelo Corinthians

"Escolha do Corinthians é para fazer história. Sonho realizado vestir essa camisa muito grande e pesada. Escolhi pois me sinto preparado para fazer história e trazer alegria à torcida. Comecei no Cruzeiro numa época difícil, fiz bons jogos, fui para o Japão novo e voltei para o Brasil. Japão é escondido, quis voltar. Fiz essa escolha com meus empresários e família. Tive o prazer de vestir a camisa do Athletico, fiz bons jogos e agora tenho essa oportunidade. Me sinto preparado para fazer história".

Sobre ser substituto do Lucas Veríssimo

"Preparado para o time não levar gol, defender bem e se tiver oportunidade fazer gol e colocar bola na rede. Ajudar defensiva e ofensivamente"

Sobre a saída do Athletico

"O Athletico preferiu o Gamarra. Eu entendo, sou atleta. Quero fazer história por onde passo. Não me escolheram, o Corinthians me escolheu. Foi escolha deles e estou aqui".

Problemas do passado

"Deslize todos têm na vida. Tive os meus. Aconteceu, pode ser que atrapalhou um pouco. Era jovem, agora procurei melhorar e focar no futebol. Estou aqui pois fiz por merecer".

Características

"Velocidade, boa marcação, agressividade. Energia de jogar junto com a torcida, de vibrar".

Esquema tático

"O treinador escolhe. Se for dois ou três zagueiros, vou me adaptar ao estilo de jogo. Se for com dois ou três zagueiros, estarei preparado para fazer na hora".

Experiência na Sul-Americana

"O caminho do sucesso é foco e dedicação. Estreei pelo Athletico contra o Bolivar na altitude, no segundo tempo. É dedicação nos treinos e jogos, todos juntos e se ajudando. Quando chegar o jogo, todos juntos, focados e buscar a vitória".

Primeiros momentos no Corinthians

"Brinquei com meus empresários que estava me sentindo em casa quando cheguei. Fui bem recebido pelo treinador, comissão e jogadores. Hoje foi meu primeiro treino, muito bom. Senti clima bom, energia muito bom. Coletivo bom com galera se ajudando. Futebol coletivo, com todos se ajudando. Foi o que senti hoje".

Arena

"Não foi só naquela decisão, mas outros jogos, até da base. Senti essa energia da Fiel. Sempre falei para todos que era um sonho jogar com essa torcida, torcida que apoia até o fim, mesmo perdendo. Para mim é uma felicidade enorme. Quero estrear logo junto com a torcida, sentir essa paixão, o peso da camisa.

Sobre o Dia das Mulheres, a contratação de Cuca no Athletico e como os homens podem ajudar a acolher as mulheres no meio do futebol

"Respeito a todas as mulheres. Todos aqui têm mulher na família, esposa, namorada, mãe, amiga. É respeito. O que aconteceu com o Cuca ele que resolva para lá. Não sei se foi resolvido, nem procurei saber. Temos que respeitar as mulheres, no meio futebolístico e fora dele. É o que eu tenho para falar: respeito".

Ídolo no futebol

"Tenho um ídolo no futebol que é o Marquinhos, que passou por aqui".

Futebol japonês

"Futebol japonês é muito intenso, muita correria. Me fez evoluir muito como ser humano. Foi muito boa para mim essa passagem por lá".

António Oliveira

"Cada treinador tem sua filosofia. Ele conversou muito comigo, a gente se entendeu bem no treino hoje. Fico muito feliz de estar trabalhando pela primeira vez com um treinador português. Passou muita energia positiva, confiança. Agora é se adaptar à filosofia dele para corresponder à altura em campo".

Jogo aéreo

"Temos que estar preparados o tempo todo na bola parada, bola no chão também. Não posso pensar que sou excelente nisso, tenho que melhorar nos cabeceios, também na parte ofensiva para fazer o gol quando tiver oportunidade. É treinar em todos os quesitos para responder em campo".