Brasil vai decidir a final da Copa Ouro feminina com os Estados Unidos

O Brasil vai fazer a final da Copa Ouro feminina com os Estados Unidos, que garantiu a classificação na madrugada desta quinta-feira. A decisão acontece neste domingo, às 21h15 (de Brasília), no Estádio Snapdragon, em San Diego.

A Seleção Brasileira, invicta na competição com cinco vitórias, eliminou o México na semifinal, ao vencer o jogo por 3 a 0. O Brasil liderou o Grupo B do torneio, com nove pontos somados.

Os Estados Unidos, por sua vez, passou pelo Canadá, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O time estadunidense terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com seis pontos conquistados.

? Atenção no horário da final! Com a nova diferença de fuso, por conta do horário de verão nos Estados Unidos, a final da Copa Ouro será às 21h15 (horário de Brasília). Vamos! ?? pic.twitter.com/n0erVp69os ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 7, 2024

As duas seleções voltam a se enfrentar após um ano, quando se encontraram em duelo válido pela She Believes Cup. A partida em questão terminou com vitória da norte-americanas, por 2 a 1.

Tradicional no futebol feminino, os Estados Unidos, que possuem quatro títulos mundiais, é a segunda maior campeã da Copa Ouro, com sete conquistas. O Brasil busca conquistar o torneio pela primeira vez em sua história.