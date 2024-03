Barcelona x Mallorca: saiba informações e onde assistir ao confronto pelo Espanhol

Barcelona e Mallorca entram em campo, nesta sexta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Estádio Olímpic Lluís Companys, a partir das 17h (horário de Brasília). O atacante Ferrán Torres é duvida para Xavi neste duelo, visto que sofreu uma microrruptura no bíceps da perna direita contra o Osasuna.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pelo canal fechado ESPN e pelo streaming STAR+.

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO



Barcelona - 58 pontos em 27 partidas (3º colocado)



Mallorca - 27 pontos em 17 partidas (15º colocado)

ESCALAÇÕES

Barcelona



Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Íñigo Martínez e João Cancelo; Christensen, Gündogan e Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski



Técnico: Xavi

Mallorca



Predrag Rajkovic; Giovanni González, Martin Valjent, Antonio Raíllo e Jaume Costa; Matija Nastasic, Samú Costa e Manuel Morlanes; Dani Rodríguez, Cyle Larin e Vedat Muriqi



Técnico: Javier Aguirre

ARBITRAGEM



O árbitro será Javier Iglesias Villanueva, com os assistentes Valentín Pizarro Gómez e Raul Cabañero Martínez