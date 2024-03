Barcelona x Mallorca: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Do UOL, em São Paulo

Barcelona e Mallorca se enfrentam hoje (8), às 17h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Barcelona tenta se aproximar do líder Real Madrid. O time catalão é o terceiro colocado, com oito pontos a menos do que os merengues.

O time de Xavi está invicto nos últimos cinco jogos do Espanhol e pode poupar pensando na Champions. O Barça recebe o Napoli na próxima terça, pelo jogo de volta das oitavas de final.

Já o Mallorca quer se afastar de vez da zona de rebaixamento. O time é o 15º colocado, com 27 pontos, e não perdeu os dois últimos jogos.

Barcelona x Mallorca - Campeonato Espanhol

Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

Data e horário: 8 de março de 2024, às 17h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+