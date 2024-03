Atletas de Vasco e Água Santa discutem no estacionamento: 'Vou na sua casa'

Jogadores de Vasco e Água Santa discutiram na saída de São Januário após o duelo pela Copa do Brasil disputado na noite de ontem (7).

O que aconteceu

A discussão começou quando as duas delegações entravam em seus respectivos ônibus. Em um vídeo, o atacante Neilton, do Água Santa, aparece gritando em tom de ameaça em direção aos vascaínos.

Vem aqui, seu arrombado. Eu vou lá na tua casa, eu vou lá na casa dele. Ele está achando que nós é playboy [sic]. Neilton, atacante do Água Santa

É para ele aprender a respeitar. Aqui não tem moleque não. A gente respeita é assim, na mão Igor Henrique, meio-campista do Água Santa

O zagueiro Medel foi um dos mais exaltados pelo lado do Vasco. Em uma filmagem, ele aparece sendo segurado por membros do clube e afastado da confusão. Em outro vídeo, é possível ouvir provocações ao chileno: "Vem, Medel", diz uma pessoa.

Clima quente em campo

O clima quente vinha desde a partida. Após o gol de Lucas Piton, o terceiro do Vasco e que levou a decisão para os pênaltis, Neilton e João Victor se desentenderam e criaram uma confusão generalizada.

Os dois jogadores foram expulsos. Um membro da comissão técnica do Vasco se irritou com o atacante do Água Santa e também acabou expulso. Ele também se envolveu em uma troca de empurrões com um assessor de imprensa do time paulista.

Com a bola rolando, a classificação do Vasco saiu na emoção. O time da casa abriu 2 a 0, levou a virada na reta final do jogo, mas conseguiu o empate por 3 a 3 nos acréscimos. Nos pênaltis, o Cruz-Maltino venceu por 4 a 1.

Veja vídeos da confusão na saída do estádio

Após término da partida jogadores do Água Santa continuaram à provocação na zona mista em São Januário, gerando muita confusão! pic.twitter.com/S9l6XFg4vi -- BTB SPORTS (@BTBSPORTSOFICI) March 8, 2024