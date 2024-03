Árbitro brasileiro dá quatro pênaltis para time de Jesus, e CR7 ironiza

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio teve arbitragem confusa na partida entre Al-Hilal e Al-Ryiadh, pelo Campeonato da Arábia Saudita.

O que aconteceu

A série de pênaltis marcados por Wilton para o time treinado por Jorge Jesus, e onde atua Neymar, que está lesionado, começou aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o primeiro foi apitado. Neste lance, porém, a arbitragem de vídeo cancelou a penalidade assinalando impedimento.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro marcou o segundo pênalti do jogo. Dessa vez, o goleiro Campaña defendeu a batida de Mitrovic.

O Al-Riyad — comandado pelo brasileiro Odair Hellmann — saiu na frente, já na etapa final. Em seguida veio o lance que irritou Cristiano Ronaldo.

Em uma bola cruzada, o centroavante Mitrovic furou e o defensor do Riyad tentou cortar. Wilton marcou pênalti, que virou gol de Ruben Neves: 1 a 1.

CR7, jogador do Al-Nassr, rival do Hilal e vice-líder do Sauditão, comentou uma postagem com o vídeo do lance no Instagram utilizando uma série de emojis para dar risada em tom irônico.

O Al-Hilal virou o jogo com gol de Michael, e já nos minutos finais Wilton marcou o quarto pênalti no jogo (terceiro que foi cobrado). Dessa vez Mitrovic marcou dando números finais ao jogo: 3 a 1.

Durante a reclamação dos jogadores do Riyad no último pênalti, o brasileiro Malcon ainda atirou água em um defensor do Ryiad, mas a atitude não foi percebida pelo juiz, que nada fez.

Depois da partida, Odair foi até Wilton e reclamou muito. O time do ex-Inter e Fluminense está em 15º na classificação.