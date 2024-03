Apresentado no Flamengo, Léo Ortiz destaca importância de conversas com Tite: "Primordial"

O zagueiro Léo Ortiz foi oficialmente apresentado pelo Flamengo nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O defensor, ex-RB Bragantino, enfatizou a importância do técnico Tite para que sua ida ao Rubro-Negro fosse concluída.

"Ele foi o primeiro treinador que me convocou para a Seleção, três vezes. Acredito que tenha muita confiança no meu trabalho. Nas primeiras conversas, ele sempre manifestou o desejo que eu viesse. Elenco forte, com muita qualidade, que eu agregaria muito em quantidade e qualidade técnica. O Tite foi primordial para que eu estivesse aqui. Fui muito bem recebido na Seleção, e agora vou ter um trabalho mais longo com ele no Flamengo", disse.

Léo Ortiz também destacou a grandeza do Flamengo no futebol. O jogador, que atuou pelo RB Bragantino por cinco anos, almeja a conquista de títulos com o clube carioca.

"O Flamengo é um clube que pensa grande e está sempre na disputa pelos principais títulos. Os jogadores que estão aqui têm que pensar grande. E com certeza são os objetivos que eu tenho. Ganhar a Libertadores, de buscar um Mundial, de ter a oportunidade de disputar grandes jogos, de ter a chance de ir para uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Flamengo", comentou.

O Flamengo demonstrava interesse na contratação de Léo Ortiz há um tempo. O defensor afirmou que sempre teve o desejo de vestir a camisa rubro-negra.

"Desde o início demonstrei minha vontade. Dentro do Bragantino também externei o meu desejo, mas sempre com respeito. A oportunidade não bate duas vezes na porta. Estou muito feliz de estar aqui", declarou.

Além disso, Léo Ortiz exaltou a torcida do Flamengo, e o desejo de defender a equipe no Maracanã.

"Tive a oportunidade de enfrentar muitas vezes o Flamengo. É sempre uma atmosfera incrível, mesmo jogando contra, pela torcida, fator Maracanã, um palco histórico do futebol brasileiro. Ter essa massa a favor, sabendo que ela vai nos apoiar nos momentos bons e ruim, fico feliz. Espero que possamos ter muitas conquistas para comemorarmos juntos", revelou.

Léo Ortiz já foi registrado no BID e pode estrear pelo Flamengo neste sábado, diante do Fluminense, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca.