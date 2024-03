Apresentado no Corinthians, Cacá fala em "sonho realizado" e elogia zagueiros do elenco

O zagueiro Cacá concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O novo camisa 25 do Timão disse estar realizando um sonho e elogiou os outros defensores do elenco alvinegro.

"É um sonho realizado jogar aqui, vestir essa camisa grande, pesada. Se escolhi vir para cá, é porque me sinto preparado para fazer história aqui dentro. Comecei no Cruzeiro, em uma época difícil. Fiz bons jogos, saí para o Japão novo e decidi voltar para o Brasil. O Japão é um futebol escondido, quis voltar, fiz essa escolha com meus empresários e amigos. Vesti a camisa do Athletico-PR, fiz bons jogos lá e tive essa oportunidade de vir para o Corinthians", comentou o zagueiro à imprensa.

Cacá terá alguns companheiros no setor, como Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Raul Gustavo e João Pedro Tchoca. O defensor gostou das primeiras impressões que teve do elenco e elogiou os colegas.

"Independente de quem esteja em campo, tenho que ajudar. Gostei bastante de todos os zagueiros se ajudando, a gente conversou muito hoje. Independentemente de quem jogar, temos que nos entregar para o Corinthians. Vamos mostrar nossos objetivos", disse o defensor.

Cacá fez seu primeiro treino completo com o elenco nesta sexta e só deve ficar disponível para o técnico António Oliveira no começo de abril, na estreia da Copa Sul-Americana.

O Corinthians contratou Cacá por empréstimo até o final do ano, com opção de compra de acordo com um valor pré-fixado. O defensor ainda pertence ao Tokushima Vortis, do Japão.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Cacá:

Versatilidade

"A gente está aqui para jogar até no gol se precisar. Estamos representando o Corinthians. Tenho que estar preparado para tudo e a qualquer momento. É um futebol coletivo, temos que nos ajudar. Fico muito feliz, se precisar estamos aí".

Escolha do Athletico-PR em não mantê-lo no elenco

"Eu entendo a escolha do Athletico, eu quero fazer história por onde eu passo. O Corinthians me escolheu, fico feliz de vestir essa camisa tão grande. Foi escolha deles, quero fazer história aqui".

Deslizes ao longo da carreira

"Deslize todo mundo tem na vida. Tive meus deslizes, aconteceu. Pode ser que tenha atrapalhado um pouco, mas era jovem. Procurei melhorar e focar no futebol. Se estou aqui é porque eu fiz por merecer. É uma grande oportunidade, quem não queria estar aqui, em um gigante do Brasil?".

Principais carecterísticas

"Velocidade, marcação, agressividade, energia de jogar junto com a torcida, de vibrar."

Como foi recebido pelo elenco?

"Até brinquei com meus empresários, fui bem recebido pela comissão, pelo treinador, pelos jogadores. Hoje foi meu primeiro treino com a equipe, senti um clima muito bom, a galera se ajudando. Juntos vamos trazer muita alegria para a Fiel Torcida."

Força da torcida

"Sempre falei para todos da minha família que é um sonho jogar com essa torcida, que apoia até o fim. Para mim é uma felicidade enorme estar aqui. Quero logo estrear ao lado da torcida, jogar com eles, sentir essa paixão. Preparar agora, focar para entregar meu máximo."

Experiência no Japão

"Futebol japonês é muito intenso, muita correria. Me ajudou muito como ser humano. Senti essa mudança, foi muito bom para mim essa passagem por lá."

Primeiro contato com António Oliveira

"Cada treinador tem sua filosofia. Ele conversou muito comigo, nos entendemos bem nos treinos hoje. Fico feliz de pela primeira vez trabalhar com um treinador português. Ele me passou muita energia positiva, confiança, e agora é me adaptar à filosofia dele."