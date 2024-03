Após polêmica no Choque-Rei, FPF escala Raphael Claus para jogo do São Paulo

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta sexta-feira a arbitragem para o jogo entre São Paulo e Ituano, pela 12ª e última rodada do Paulistão. Após o polêmico Choque-Rei, Raphael Claus é quem vai apitar o embate.

No empate contra o Palmeiras, o Tricolor ficou na bronca com a arbitragem, especialmente com o pênalti marcado do goleiro Rafael em Murilo, uma possível penalidade não marcada no lance entre Piquerez e Luciano e a não expulsão de Richard Ríos por entrada dura em Pablo Maia.

Revoltados com a arbitragem, membros do São Paulo foram reclamar com Matheus Candançan nos corredores que dão acesso ao vestiário do Morumbis. Por conta dos insultos registrados pelo juiz na súmula, eles podem ser punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), enquadrados no artigo 258, parágrafo 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

No caso dos jogadores e da comissão técnica, a punição pode ir de uma a seis partidas. Já no caso de qualquer outra pessoa ligada ao time, pode haver um gancho de 15 a 180 dias. O São Paulo, por fim, pode ser condenado a pagar de R$100 a R$100 mil de multa pelo no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

CHEGOU A ÚLTIMA RODADA DO PAULISTÃO SICREDI 2024! #PaulistaoSicredi pic.twitter.com/i41bHqNAp8 ? Paulistão (@Paulistao) March 8, 2024

O presidente, Julio Casares, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, o diretor adjunto, Fernando Bracalle Ambrogi, conhecido como Chapecó, o auxiliar técnico, Estéphano Djian, e os atletas Jonathan Calleri, Rafinha e Wellington Rato foram denunciados pela atitude.

Na partida contra o Ituano, o São Paulo tem que confirmar a classificação à próxima fase. Com 19 pontos, o Tricolor está à frente de Novorizontino (19) e São Bernardo (18).

Às 16h (de Brasília) desse domingo, no Novellis Júnior, Raphael Claus será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza. O VAR ficará a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.