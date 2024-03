Após duas boas atuações, James Rodríguez pode receber mais minutos em decisão contra o Ituano

James Rodríguez vive a expectativa de receber mais minutos na decisão do próximo domingo, contra o Ituano, às 16h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Vindo de duas boas atuações contra Inter de Limeira, marcando gol e dando assistência, e Palmeiras, James Rodríguez tem recebido muitos elogios da torcida são-paulina, que espera vê-lo por mais tempo em campo.

O poder de criação de James Rodríguez poderá ajudar o São Paulo a conseguir a necessária vitória contra um rival que briga para não ser rebaixado, tende a dar poucos espaços em campo e que vai jogar por uma bola.

Contra o Palmeiras, por exemplo, James Rodríguez deu dois passes decisivos, um deles deixando Alisson na cara do gol, acertou 20 dos 22 passes que deu e cinco dos seis lançamentos em 14 minutos jogados.

É claro que James Rodríguez não deve iniciar o confronto com o Ituano como titular, já que disputou apenas dois jogos neste ano e ainda precisa se recondicionar fisicamente. Mas, como vem treinando normalmente com o restante do elenco e colecionando elogios quando esteve em campo pelo São Paulo, o colombiano é esperado para o segundo tempo.

Líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 19 pontos, o São Paulo precisa de uma vitória simples sobre o Ituano para confirmar a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista sem depender de outros resultados. Isso porque o Novorizontino, vice-líder, também tem 19 pontos, e o São Bernardo, terceiro colocado, soma 18.

São três times no Grupo D brigando por apenas duas vagas na última rodada do Campeonato Paulista. Por isso, o São Paulo deve ir a campo no domingo com força máxima, o que inclui James Rodríguez, inicialmente no banco de reservas.