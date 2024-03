Anunciado pela CBF, Cícero Souza se despede do Palmeiras após nove anos como gerente de futebol

O ex-gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, se despediu do clube nesta sexta-feira, antes do treino do elenco, na Academia de Futebol. O profissional foi anunciado, na última terça, como gerente geral técnico das seleções masculinas da CBF.

Os funcionários do clube se reuniram para entregar ao profissional um quadro assinado por todos e uma placa que valoriza o seu legado de dedicação. Cícero deixa o Verdão após nove anos. Ele chegou ao clube em 2015, ainda na gestão do presidente Paulo Nobre.

"Há nove anos e três meses, o Palmeiras entrou na minha vida e me deu a oportunidade de me transformar como ser humano, de evoluir como profissional, de permitir me testar e a cada dia buscar sempre uma versão melhor. Desde que o Palmeiras entrou na minha vida, muita coisa boa aconteceu", disse Cícero Souza.

Cícero Souza foi indicado pelo coordenador executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano, que também deixou o Atlético-MG com a temporada em andamento para trabalhar na CBF.

"Para o torcedor, as maiores conquistas são os troféus, mas, para mim, são as amizades, o respeito, as relações, e eu me orgulho muito disso. Tudo que fiz foi com muito amor, dedicação e empenho. Espero transportar muito do que aprendi aqui. O Palmeiras hoje tem estrutura, processos, comissão técnica, time, estafe, mas tem uma coisa que vale muito mais: um ambiente propício e que isso possa perdurar por muito tempo. Aqui todas as pessoas se gostam, se amam, se entregam e o time em campo é o grande reflexo disso", concluiu Cícero.

A partir de agora, a função do gerente de futebol será desmembrada entre três pessoas: Luís Gustavo Andrade, Leonardo Piffer e Leonardo Holanda, profissionais que já estavam no Palmeiras. Cada um deles terá atribuições específicas.