André Silva vai a campo, e São Paulo faz penúltimo treino antes de encarar o Ituano no Paulistão

Nesta sexta-feira, o atacante André Silva participou dos trabalhos realizados no campo do CT da Barra Funda. Na última quinta-feira, o jogador recém-chegado ao São Paulo havia feito apenas atividades físicas individualizadas, mas desta vez fez parte das atividades no gramado.

André Silva, porém, só poderá atuar pelo São Paulo caso o Tricolor avance às quartas de final do Campeonato Paulista. Isso porque o atleta foi contratado após o encerramento da data de inscrições para a primeira fase. Assim, só poderá ser inscrito caso o clube se classifique ao mata-mata.

O São Paulo também forneceu novas informações sobre a situação médica de outros quatro atletas. Rafinha, que vinha em recuperação de lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda, treinou normalmente com o grupo pelo segundo dia consecutivo e pode ficar à disposição de Carpini.

Rodrigo Nestor, por sua vez, segue em transição física após cirurgia no joelho esquerdo. O meia continuou com os trabalhos individualizados no gramado e também chegou a atuar, em certos momentos, como apoio na atividade técnica dos jogadores que não participaram do treino tático.

Já Wellington Rato, Nikão e Luiz Gustavo permaneceram no Reffis Plus para darem sequência aos trabalhos de fisioterapia.

É com este panorama que o São Paulo tentar assegurar uma vaga nas quartas de final do Estadual - basta conseguir uma simples vitória sobre o Ituano na 12ª e última rodada. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu.

O treino tricolor

O São Paulo fez, nesta sexta-feira, o que foi seu penúltimo treino antes do confronto "decisivo" contra o Ituano. O elenco iniciou o dia assistindo a um vídeo exibido pela comissão técnica e, na sequência, rumou a campo para o aquecimento.

Em seguida, o treinador Thiago Carpini escalou um possível time titular para um trabalho tático posicional. Ainda durante os trabalhos, já com a linha ofensiva da equipe adversária em campo, o comandante organizou situações de saída de bola sob pressão.

Já próximo ao fim do treinamento no CT da Barra Funda, o técnico coordenou um coletivo de 11 contra 11. Os jogadores ainda fizeram um ensaio final de bolas paradas e finalizações.

O São Paulo ocupa o topo do Grupo D do Paulistão, com 19 pontos somados após 11 rodadas. Novorizontino e São Bernardo aparecem logo atrás, na segunda e terceira posição com 19 e 18 pontos, respectivamente. Se vencer o Ituano, avança ao mata-mata sem depender de outros resultados.