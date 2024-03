Zagueiro Léo Ortiz admite ansiedade para estrear pelo Flamengo

O Flamengo confirmou o zagueiro Léo Ortiz como reforço para a temporada. O defensor chegou ao clube após longa negociação com o Bragantino. Ele foi regularizado e pode estrear neste sábado, no clássico contra o Fluminense,pela semifinal do Campeonato Carioca.

"Ansiedade agora para entrar no Maracanã lotado, vestindo essa camisa com tanta história. Vinha jogando, estou pronto, se precisar, lógico. Sempre respeitando a opção do treinador e tudo que meus companheiros de defesa vêm fazendo. Faltam palavras, porque realmente vêm tendo números impressionantes. Fico feliz, chegar em um momento bom e construindo um trabalho que, com certeza, vai ser vitorioso no futuro é importante para a minha carreira" disse.

O jogador ainda rasgou elogios para as instalações do Ninho do Urubu. "O CT é indescritível, com alta tecnologia, campos muito bons, tudo integrado. Estrutura que representa o tamanho do clube, da história, da torcida ", declarou.

Contratado após se destacar com a camisa do Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz assinou contrato com o Flamengo até o fim de 2028.