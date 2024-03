Veja quem pode abrir espaço para André Silva ser inscrito no Paulistão

O São Paulo planeja inscrever seu mais novo reforço, André Silva, para o mata-mata do Campeonato Paulista. Para isso o time primeiro precisa confirmar sua classificação para a próxima fase do torneio. Depois, terá de escolher um dos atletas que constam na lista de inscritos e substitui-lo pelo atacante de 26 anos.

Líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 19 pontos, o São Paulo precisa de uma simples vitória sobre o Ituano, no próximo domingo, fora de casa, para confirmar a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista sem depender de outros resultados.

André Silva fez seu primeiro treino com o elenco tricolor nesta quarta-feira, dia da reapresentação do São Paulo após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo, no Morumbis. O atacante, entretanto, não precisará de muito tempo para ficar à disposição do técnico Thiago Carpini, uma vez que vinha atuando normalmente pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e a temporada europeia já caminha para a sua reta final.

O São Paulo pode promover até quatro mudanças na lista de inscritos do Campeonato Paulista, caso confirme sua presença no mata-mata. Resta definir quem seria o jogador que daria lugar a André Silva na concorrida "Lista A", com 26 nomes.

O senegalês Iba Ly é um dos favoritos. O jogador, que passou por Cotia, passou a treinar com o profissional no CT da Barra Funda para ser avaliado por Thiago Carpini, mas ainda não foi acionado e pode acabar deixando a lista de inscritos para dar lugar a André Silva.

Outra possibilidade é Rodrigo Nestor. O jogador foi inscrito mesmo tendo sofrido uma lesão de ligamento no joelho esquerdo, que, inclusive, exigiu a realização de uma cirurgia, e possui poucas chances de reunir condições de jogo nesta reta final de Paulistão.

Nikão, em baixa no São Paulo e com uma tendinite de Aquiles bilateral, é mais um nome especulado para dar lugar a André Silva. O meia-atacante não vem conseguindo render o esperado pelo Tricolor, apesar da tentativa do técnico Thiago Carpini de resgatar seu futebol, e pode ficar de fora dos planos para o possível mata-mata.

O goleiro Young, terceira opção atualmente, também poderia ser preterido por André Silva, porém, com a possibilidade de Rafael, convocado para a Seleção Brasileira, perder a semifinal do Paulistão devido aos amistosos com o time canarinho na Europa, a tendência é que o goleiro revelado em Cotia seja mantido na lista de inscritos.

Confira a lista de inscritos do São Paulo no Paulista:

Lista A

Alan Franco

Ferreirinha

Alisson

Bobadilla

Diego Costa

Erick

Galoppo

Iba Ly

Igor Vinícius

James Rodríguez

Jandrei

Calleri

Juan

Lucas Moura

Luciano

Rafinha

Nikão

Michel Araújo

Nahuel Ferraresi

Pablo Maia

Rafael

Arboleda

Rodrigo Nestor

Welington

Wellington Rato

Young

Lista B (reservada para atletas da base)

Felipe Gabriel

Negrucci

Henrique Carmo

Igor Felisberto

Moreira

Matheus Belém

Patryck

Rodriguinho

William Gomes