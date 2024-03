Vasco se livra de vexame, vence nos pênaltis e segue na Copa do Brasil

O Vasco flertou com o vexame após abrir 2 a 0 e levar a virada do Água Santa, mas conseguiu o empate por 3 a 3 nos acréscimos. Nos pênaltis, o Cruz-Maltino bateu o adversário por 4 a 1, garantindo sua vaga na 3ª fase da Copa do Brasil.

Galdames e Vegetti colocaram o Vasco na frente. Neilton, Robles e Luan Dias viraram para o Água Santa, mas Piton, nos acréscimos, deixou tudo igual em São Januário.

Nos pênaltis, Léo Jardim defendeu a cobrança de Robles, e Bruno Mezenga mandou na trave. Vegetti converteu o pênalti da classificação vascaína.

A partida ficou marcada também por uma confusão após o gol de empate do Vasco. Neilton e João Victor foram expulsos, assim como um membro da comissão técnica vascaína.

Agora, o Vasco aguarda o sorteio da terceira fase para conhecer o seu adversário. Nesta etapa do torneio, se juntam os brasileiros que estão na Libertadores e os campões da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (10) para enfrentar o Nova Iguaçu, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Taça Guanabara. No mesmo dia, mas às 16h, o Água Santa encara o Corinthians, pela última rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

O Vasco começou o jogo elétrico. Pressionando muito a saída de bola do Água Santa, não demorou muito para que Payet recebesse pela esquerda, finalizasse, e, no rebote Galdames completasse para o gol, abrindo o placar.

A alegria quase durou pouco. Cerca de dois minutos após o gol, a defesa vascaína saiu jogando mal, e Junior Todinho saiu cara a cara com Léo Jardim. O atacante, no entanto, tirou demais do goleiro e mandou a bola para fora.

O faro de artilheiro de Vegetti apareceu. Aos 15 minutos, o atacante argentino se posicionou bem na área e subiu mais alto que a defesa para completar cruzamento para o fundo do gol e aumentar a festa em São Januário.

Vegetti, do Vasco, comemora após marcar contra o Água Santa, na Copa do Brasil Imagem: Felipe Duest/Ag. Estado

Após o segundo gol, o Vasco abaixou o ritmo e viu o Água Santa diminuir. Administrando o tempo com a bola nos pés, o time carioca primeiro levou um susto quando Robles acertou o travessão, mas não escapou do gol quando Neilton saiu cara a cara com Léo Jardim no último lance do primeiro tempo.

O Água Santa voltou melhor e conseguiu o empate. Se acertou a trave no primeiro tempo, Robles não errou o gol na segunda oportunidade que teve. O camisa 4 do Netuno apareceu no meio da defesa vascaína e completou cruzamento com a cabeça para a rede, empatando o jogo e jogando um balde de água fria em São Januário.

O empate do Água Santa abateu o Vasco. O Cruz-Maltino viu o adversário levar perigo em suas idas ao ataque e encontrou muitas dificuldades para responder. Payet até teve a chance de reanimar a equipe, mas errou a finalização quando saiu cara a cara com Ygor Vinhas.

Letal no contra-ataque, o Água Santa virou o jogo, mas a alegria também durou pouco. Luan Dias saiu cara a cara com Léo Jardim e tocou na saída do goleiro para colocar o time do ABC na frente. No entanto, o Vasco, já sem parte da torcida que deixou o estádio após o tento sofrido, buscou o empate com gol de cabeça de Lucas Piton já nos acréscimos em falta cobrada por Payet.

Luan Dias, do Água Santa, comemora seu gol contra o Vasco, pela Copa do Brasil Imagem: Maga Jr/Ag. Estado

O clima ficou quente após o empate do Vasco. Neilton e João Victor se desentenderam, trocaram empurrões e foram expulsos. Na saída do gramado, um membro da comissão técnica do Cruz-Maltino também se estranhou com o atacante do Água Santa.

O Vasco pressionou muito nos minutos finais e teve um jogador a mais. Após o empate, o Água Santa parou o jogo com muitas faltas — uma delas ocasionou a expulsão de Igor Henrique — possibilitando bolas alçadas na área e uma cobrança perigosa de Payet, que passou ao lado do gol.

Léo Jardim brilhou nos pênaltis, e Vasco acertou 100%. O Vasco levou a melhor nos pênaltis contando com uma defesa de Léo Jardim na cobrança de Robles e a trave parando Bruno Mezenga. Payet, Lucas Piton, Sforza e Vegetti converteram suas cobranças. Do lado do Água Santa, apenas Alex Silva mandou a bola para o gol.