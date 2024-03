Vasco x Água Santa: onde assistir e horário do jogo da Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vasco e Água Santa se enfrentam hoje (7), às 20h, em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida é em jogo único e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O confronto terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

O Cruzmaltino chega embalado pela classificação às semifinais do Campeonato Carioca. O adversário no Estadual será o Nova Iguaçu e o primeiro duelo acontecerá neste domingo (10), no Maracanã.

O técnico Ramón Díaz terá à disposição o mesmo time que venceu a Portuguesa (RJ) por 4 a 0. As dúvidas são entre Sforza ou Zé Gabriel, na posição de volante, e Adson ou David, no ataque.

O Água Santa está em situação difícil em termos de classificação no Paulista. Vice-campeão do Estadual do ano passado, o time de Diadema (SP) precisa de uma combinação de resultados para avançar às quartas de final na edição deste ano.

Esta é a primeira vez na história que o Água Santa disputa a Copa do Brasil. Na primeira fase, eliminou o Jacuipense (BA), por 2 a 1, na Arena Barueri (SP).

Prováveis escalações

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique, Sforza (Zé Gabriel), Galdames, Payet e Lucas Piton; Adson (David) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Wálber, Roger Carvalho e Artur; Bruno Xavier, Igor, Kady e Neílton; Luan Dias e Júnior Todinho. Técnico: Ricardo Pagani

Vasco x Água Santa -- 2ª fase da Copa do Brasil

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 7 de março de 2024, às 20h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv e Premiere