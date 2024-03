Vasco abaixa preço dos ingressos para evitar "trauma ABC" contra Água Santa

Do UOL, no Rio de Janeiro

Quanto menor o risco, melhor. Ainda traumatizado com a eliminação precoce para o ABC, na Copa do Brasil do ano passado, o Vasco não cresceu o olho e descartou o aumento no preços nos ingressos para a partida contra o Água Santa, hoje (7), às 20h, em São Januário, pela mesma fase e competição em que caiu para o time potiguar.

O que aconteceu

O Cruzmaltino diminuiu em até 54% os valores praticados contra o ABC. Na ocasião, o clube cobrou R$ 250 para o setor social, R$ 220 para o VIP e R$ 150 para arquibancada e visitantes (preços de entrada inteira). Agora, diante do Água Santa, foram estipulados R$ 120 para social, R$ 100 para VIP e R$ 70 para arquibancada e visitantes (preços de entrada inteira).

Os valores diante do ABC causaram revolta na torcida. Organizadas emitiram notas de repúdio à medida e não compareceram ao jogo em forma de protesto. A diretoria não negou que fosse visava o lucro, já que São Januário não é um estádio rentável em termos de bilheteria. Outro ponto foi a tentativa de estimular o programa de sócios.

O Vasco foi eliminado nos pênaltis para o ABC. No tempo normal, a partida terminou em 0 a 0 e, nas penalidades, Pedro Raul e Orellano desperdiçaram suas cobranças.

O Cruzmaltino deixou de arrecadar R$ 2,1 milhões por não ter se classificado. Além disso, perdeu a chance de faturar novas premiações caso avançasse na competição. No orçamento, a previsão era de chegar ao menos às oitavas de final.

A renda daquele foi de mais de R$ 1 milhão, o que não acontecia há cinco anos. Porém, o público foi um dos menores da temporada, com apenas 12.827 pagantes.

Os ingressos para o Vasco e Água Santa acabaram em dois dias. São esperados mais de 20 mil torcedores presentes em São Januário.